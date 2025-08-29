Sondaggi politici: lo stato di salute dei partiti in vista delle regionali in Calabria, Marche e Toscana. Tutti i DATI

StrettoWeb

Mentre i partiti sono in fibrillazione in vista delle regionali che si terranno in autunno, Bidimedia divulga un importante sondaggio che può essere anche indicativo per quanto riguarda le imminenti elezioni nelle Marche (28-29 settembre), in Calabria (5-6 ottobre), Toscana (12-13 ottobre). Fratelli d’Italia si conferma primo partito con il 28,8%. La Lega è all’8,6% (giù dell’0,3%), mentre sia Forza Italia che Noi Moderati sono stabili, rispettivamente all’8,3% e allo 0,9%.

Per il Partito Democratico c’è un calo dello 0,6%, che lo porta al 22,5%, mentre il Movimento 5 Stelle è ora al 12,9%. Bene l’Alleanza Verdi e Sinistra, che arriva al 7%. Gli altri partiti: Italia Viva è all’1,5%, +Europa all’1,3%, Azione al 2,6%, Democrazia Sovrana e Popolare è all’1%, Rifondazione Comunista allo 0,7%.

Per quanto riguarda le coalizioni: il centrodestra risulta al 46,6%, mentre il centrosinistra è al 44,2%.