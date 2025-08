Società Calabria, Laura Quartuccio: “ci conoscono anche al Nord”

StrettoWeb

Con commozione e gioia, le atlete della Società Calabria reagiscono all’elogio ed al riconoscimento fatto dal primo cittadino di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, urlando: “Grazie Sindaco!!!“. Laura Quartuccio, atleta veterana e per questo porta bandiera di questo bellissimo Campionato Italiano, si confida esprimendo un pensiero comune a tutte le pattinatrici, agli allenatori e dirigenti della Società Calabria: “Stupire non è di certo semplice, ma riconfermarsi sulla cresta dell’onda è ancora più complesso. Sapersi adattare ai cambiamenti, stare al passo con i tempi in uno sport che si evolve velocemente è una vera e propria sfida e direi che la Società Calabria può urlare a gran voce di averla vinta.

Ma, al di là della classifica, la vittoria più bella, dal mio punto di vista di atleta, che di campionati italiani ne ha fatti tanti, quando il sud non passava neanche in finale, è essere conosciuti a livello nazionale, anche all’estremo nord come Piancavallo ( 1301 mt.), sanno chi siamo, sanno che la Società Calabria è forte, la osservano e la temono“.

Laura continua ringraziando le sue allenatrici: Emilia Labate, Daniela Suraci ed Anita Ferraro, le compagne di squadra con le quali ha condiviso la preparazione, la trasferta, le emozioni e la gioia della vittoria ed il Sindaco Giuseppe Falcomatà, per aver dato a tutte loro l’onore ed il privilegio di un suo plauso ed elogio.

Rimarcando e proseguendo il pensiero espresso da Falcomatà ed indirizzato ai nostri giovani: “il talento, unito alla determinazione, non ha limiti… e con le giuste opportunità e sostegno, la nostra regione può

primeggiare a livello nazionale“.

La Dirigenza della Società Calabria vuole sottolineare, come input positivo ed educativo per tutti gli sportivi ed i giovani, che alcune delle atlete che in questo campionato italiano 2025 hanno vinto una medaglia, nella precedente edizione 2024, non avevano neanche superato la finale.

La testa dura delle nostre atlete calabresi, la determinazione degli allenatori reggini, il sostegno delle famiglie, della società e l’opportunità data nel potersi allenare in due bellissime strutture comunali, ideali per il pattinaggio artistico, quali la pista di pattinaggio “ Pino Labate” – Parco Caserta – ed il PalaBenvenuti, hanno abbattuto tutti i limiti e pregiudizi conferendo prestigio alle atlete campionesse, alla Società Sportiva Calabria ed a tutta la città di Reggio Calabria.