La Smile Cosenza Pallanuoto Femminile debutta in Europa: al via la Conference e Challenger Cup 2025/26

Un traguardo storico per lo sport calabrese: la formazione femminile della Smile Cosenza Pallanuoto parteciperà per la prima volta alla Conference e Challenger Cup 2025/26, competizione europea che vedrà protagoniste alcune delle migliori squadre del continente. È il primo debutto internazionale per una squadra di pallanuoto calabrese, un evento che riempie d’orgoglio non solo la città di Cosenza, ma l’intera regione. La squadra, guidata dal presidente Francesco Manna, è stata inserita nel Gruppo B, dove affronterà avversarie di grande prestigio: VK Jadran Split (Croazia) ZVK Crvena Zvezda (Serbia) e CSM Unirea Alba Iulia (Romania). Un girone di alto livello, che metterà alla prova le ragazze della Smile Cosenza, pronte però a giocarsi le proprie carte con determinazione e spirito di squadra.

Le dichiarazioni

“Un girone competitivo – sottolineano dalla società guidata da Francesco Manna– ma siamo pronti a dare il massimo e rappresentare i nostri colori con orgoglio. Questo debutto europeo è il frutto di anni di lavoro, sacrifici e passione. Vogliamo onorare la fiducia dei nostri tifosi e portare alto il nome della Calabria”. La partecipazione alla Conference e Challenger Cup rappresenta un riconoscimento del valore tecnico e organizzativo della società. Ma anche un’opportunità di crescita per le atlete, che potranno confrontarsi con realtà internazionali.

“Un momento di visibilità per lo sport calabrese, spesso sottovalutato ma ricco di talento e passione”, rimarca Manna. La Smile Cosenza Pallanuoto femminile ha costruito negli ultimi anni un progetto solido, puntando su formazione giovanile e valorizzazione del talento locale, professionalità nello staff tecnico e dirigenziale e promozione della pallanuoto femminile in un territorio dove lo sport è strumento di inclusione e riscatto. Il debutto europeo è alle porte, e Cosenza si prepara a vivere un’avventura che promette emozioni, sfide e, soprattutto, tanto orgoglio. Le ragazze della Smile sono pronte a tuffarsi nella storia.