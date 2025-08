“Skibidi Boppy” è virale, missione compiuta: Falcomatà finisce sui media nazionali

StrettoWeb

“Skibidi Boppy“. Sono le due parole che rimandano maggiormente alla politica reggina nelle ultime 24 ore. E tutto ciò la dice lunga. Ieri, in consiglio comunale, l’ultima trovata di Falcomatà che, nel rifilare una frecciata alle critiche dell’opposizione nei suoi confronti, ha parlato di “politica dello Skibidi Boppy”, prendendo in prestito un termine virale sui social relativo alla wave dei brainroot (cervello in putrefazione, ndr), un’idiozia che ha preso parecchio piede in Italia.

Una strategia ben collaudata, chissà con chi, magari con il vicesindaco Paolo Brunetti che seduto alla sua sinistra lo guarda ammirato dal basso verso l’alto, con sincera ammirazione (o devozione se preferite) e, mentre pronuncia “Skibidi Boppy”, tradisce un sorriso.

Falcomatà che strizza sempre l’occhio alle mode del momento, ai social e alla viralità. E, in questo caso, fa anche centro. Diversi media nazionali, fra i quali testate del calibro di “Repubblica” e “Fanpage”, hanno rilanciato reel del sindaco di Reggio Calabria che parla apertamente di “Skibidi Boppy” nell’aula consiliare. Migliaia i commenti sotto i post di utenti divertiti, esterrefatti, increduli. Come si dice? Purchè se ne parli…