Siracusa, Suhs va via: passa alla Scafatese. Completati i lavori dello stadio

Sono stati completati i lavori di relamping nell'illuminazione dell'impianto dello stadio del Siracusa, che però non avrà più Suhs

Suhs Siracusa
Sono giorni caldi, in casa Siracusa, dopo lo stallo di queste settimane. La storia è nota: l’assenza di Turati a Foggia, i malumori dei tifosi, il mercato fermo (in entrata), i chiarimenti di Ricci, il confronto col tecnico, un DS sempre più lontano. Le parti sembrano essersi riavvicinate, anche se il mister è stato chiaro nelle richieste (una serie di calciatori per rinforzare l’organico a qualche giorno dall’esordio in campionato) e a tal proposito ieri allenatore e presidente si sono fatti vedere insieme in un sereno confronto coi tifosi allo stadio.

A proposito di stadio, sono stati completati i lavori di relamping nell’illuminazione dell’impianto. Il “De Simone” è pronto per ospitare anche le partite serali del prossimo campionato di Serie C. Sul fronte mercato, invece, c’è un movimento in uscita: Suhs, tra i grandi protagonisti della promozione nella scorsa stagione, ha chiesto di andare via e il club siciliano lo ha accontentato. Il difensore è passato alla Scafatese, quest’anno in un girone diverso da quello calabro-siciliano.

