Siracusa, Suhs va via: passa alla Scafatese. Completati i lavori dello stadio

Sono giorni caldi, in casa Siracusa, dopo lo stallo di queste settimane. La storia è nota: l’assenza di Turati a Foggia, i malumori dei tifosi, il mercato fermo (in entrata), i chiarimenti di Ricci, il confronto col tecnico, un DS sempre più lontano. Le parti sembrano essersi riavvicinate, anche se il mister è stato chiaro nelle richieste (una serie di calciatori per rinforzare l’organico a qualche giorno dall’esordio in campionato) e a tal proposito ieri allenatore e presidente si sono fatti vedere insieme in un sereno confronto coi tifosi allo stadio.

A proposito di stadio, sono stati completati i lavori di relamping nell’illuminazione dell’impianto. Il “De Simone” è pronto per ospitare anche le partite serali del prossimo campionato di Serie C. Sul fronte mercato, invece, c’è un movimento in uscita: Suhs, tra i grandi protagonisti della promozione nella scorsa stagione, ha chiesto di andare via e il club siciliano lo ha accontentato. Il difensore è passato alla Scafatese, quest’anno in un girone diverso da quello calabro-siciliano.