Siracusa, risolta la grana fideiussione: “perfezionato il trasferimento dei fondi”. Ora il calciomercato

“Nella giornata odierna il Siracusa Calcio 1924 ha perfezionato il trasferimento dei fondi per il rilascio delle fideiussione aggiuntiva necessaria per ampliare la possibilità di spesa nelle operazione di calciomercato. Un impegno che il presidente Ricci aveva assunto nelle scorse settimane e che consentirà di intervenire sul mercato per completare l’organico azzurro”. Così in una nota il Siracusa comunica di aver “perfezionato il trasferimento dei fondi per il rilascio delle fideiussione aggiuntiva per ampliare la possibilità di spesa nelle operazione di calciomercato.

Che succede ora

Ora si potrà sbloccare la situazione per quanto riguarda le trattative, dopo lo stallo di queste settimane, regalando così a mister Turati quei movimenti in entrata richiesti.