Siracusa, ancora dubbi e incertezze: incontro presidente-allenatore, le richieste di Turati a Ricci

In casa Siracusa, sponda calcistica, la situazione continua ad essere intricata, dubbiosa, delicata. Nei giorni scorsi, com’è noto, è successo il caos: Turati non è partito con la squadra per Foggia, per il match di Coppa Italia, e la tifoseria si è arrabbiata, anche se poi il club ha giustificato l’assenza motivandola con una gastroenterite virale che ha colpito l’allenatore. Alla fine, è dovuto intervenire il presidente Ricci, provando a fare chiarezza su questa vicenda e su quella legata a un calciomercato in stallo. Un comunicato che però non ha tranquillizzato del tutto i tifosi, anche perché dubbi e incertezze permangono anche all’interno della società.

L’incontro in città

A tal proposito, in un hotel della città siciliana, si è tenuto un incontro privato tra il presidente, mister Turati e il DG Guglielmino. Il tecnico avrebbe chiesto una serie di rinforzi, perché si è reso conto che la costruzione dell’organico è in ritardo, considerando che domenica si scende in campo. Non c’era il DS Laneri, fuori per motivi familiari, al punto che qualcuno ha ipotizzato una possibile separazione, che farebbe il paio con quella – burrascosa – con Zenga. Al momento non si registrano aggiornamenti né ufficialità, conferme o sentite.