Siderno Superiore, al via i lavori per 44 nuovi loculi nel cimitero comunale

Partiranno lunedì I settembre i lavori di realizzazione di 44 nuovi loculi nel cimitero di Siderno Superiore, dando seguito all’iter avviato lo scorso 18 giugno, con la deliberazione di giunta. I nuovi loculi verranno costruiti in una zona della parte nuova del cimitero, attualmente non attrezzata, sfruttando al meglio gli spazi disponibili. La vicinanza con gli ingressi e la permanenza dell’area adibita a “reparto speciale” renderanno l’area dei nuovi loculi facilmente fruibile.

L’intervento di realizzazione di 44 nuovi loculi, i cui lavori sono stati consegnati a un’impresa sidernese, insieme alle opere in corso al cimitero di contrada Lenzi (con la realizzazione di 288 nuovi loculi, il rifacimento dell’impianto elettrico votivo a bassa tensione, la ristrutturazione degli edifici adibiti a ossari e dei locali autoptici e in uso ai custodi del cimitero, oltre al ripristino della pubblica illuminazione) e gli altri programmati al cimitero di Siderno Superiore (che prevedono anche il rifacimento del parcheggio esterno) ridanno dignità e decoro ai luoghi di commemorazione dei defunti, vero e proprio biglietto da visita della Città.