Tardino nuovo commissario dell’Autorità portuale della Sicilia occidentale, Schifani promette battaglia

Annalisa Tardino, ex europarlamentare ed ex coordinatrice della Lega in Sicilia, è il nuovo commissario dell’Autorità portuale della Sicilia occidentale. A nominarla è stato il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. L’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia Occidentale gestisce e coordina i porti di Palermo, Termini Imerese, Trapani e Porto Empedocle, Licata e Gela. “Un nodo centrale – afferma l’assessore al Turismo di Palermo Alessandro Anello – del corridoio scandinavo-mediterraneo, armatura infrastrutturale che ricentralizza la Sicilia come piattaforma logistica euro mediterranea in attesa del ponte sullo Stretto, destinato a rafforzare il ruolo dell’Italia nello scacchiere internazionale. Una sfida entusiasmante che Annalisa Tardino, esponente della Lega, saprà portare avanti con autorevolezza, competenza e passione”.

“Impugneremo la nomina di Annalisa Tardino”

“In merito alla recente nomina della dottoressa Annalisa Tardino a commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale, Palazzo d’Orléans comunica che, ove formalmente confermata, il governo regionale procederà immediatamente ad impugnare, davanti al tribunale amministrativo, il relativo provvedimento del ministero delle Infrastrutture, chiedendone la sospensione in via cautelare”. E’ quanto si legge in una nota della Presidenza della Regione siciliana. La Presidenza spiega che “la decisione è motivata da due profili di illegittimità evidenti: da un lato la totale assenza di concertazione con la Regione siciliana, in violazione delle norme che prevedono espressamente una preventiva intesa tra le parti e, dall’altro, la mancanza dei requisiti soggettivi richiesti dalla normativa per l’assunzione dell’incarico, anche per il ruolo di commissario straordinario, che impongono una comprovata e specifica esperienza nel settore”.