Sicilia, “svincolo autostradale verso Mondello in condizioni pietose”: Schillaci (M5S) sollecita Anas, “non provvede alla pulizia”

StrettoWeb

“Lo svincolo autostradale, sulla A29, che conduce a Mondello versa in condizioni pietose. L’incuria la fa da padrona e le sterpaglie raggiungono i due metri d’altezza. Nel silenzio più assoluto, l’Anas non provvede alla pulizia dei margini della carreggiata, lasciando nella sporcizia l’accesso ad una delle località balneari più famose della Sicilia.

Per di più le erbacce ormai secche sono altamente infiammabili, con rischi di propagazione di roghi lungo l’arteria. Chiedo che l’Anas provveda alla manutenzione ordinaria dello svincolo, ogni giorno percorso dai residenti e da migliaia di turisti che si recano a Mondello, Sferracavallo e Capo Gallo. Questa indecenza deve finire”. Lo afferma Roberta Schillaci, vice capogruppo del Movimento Cinquestelle all’Assemblea regionale siciliana.