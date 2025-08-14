Sicilia: scoperto traffico illegale di volatili per Malta, liberati oltre 2.600 uccellini

StrettoWeb

Oltre 2.600 uccelli appartenenti a specie protette sono stati sequestrati al porto di Pozzallo dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane, nell’ambito di controlli negli spazi doganali. I 2.687 esemplari, tra cardellini, verdoni e fringuelli, erano destinati al mercato illegale di Malta. Gli animali – afferma la Gdf – erano trasportati in precarie condizioni igienico-sanitarie, all’interno di gabbie stipate in scatoloni, con rischi per la salute pubblica.

Il nulla osta della Procura e il parere dei veterinari dell’Asp hanno permesso la liberazione dei volatili nell’area faunistica protetta del Pantano Cuba-Longarini, a Ispica. Il conducente del mezzo, un maltese, è stato denunciato per furto, ricettazione, abbandono di animali e detenzione di fauna selvatica protetta.