“Si svolgerà giovedì 4 settembre 2025, alle ore 11, presso la “Sala Rossa” della sede del Comitato Regionale Sicilia della Lega Nazionale Dilettanti, a Ficarazzi (Palermo), la cerimonia di presentazione della stagione 2025-26. Nell’occasione verranno diramati anche i calendari dei campionati di Eccellenza di calcio a 11 e dì serie C1 di calcio a cinque”. E’ quanto si legge in una nota della Lega Nazionale Dilettanti.
Sicilia, pronta la presentazione della nuova stagione e dei di Eccellenza di calcio a 11 e di serie C1 di calcio a cinque
