Sicilia, la nave della droga dopo 2 anni lascia il porto di Termini Imerese

Ha trasportato uno dei più grossi carichi di droga mai sequestrato in Sicilia, circa 5 tonnellate. La nave Plutus battente bandiera di Palau era stato intercettato dalla guardia di finanza nel 2023 e dopo due anni lascia il Porto di Termini Imerese. “Dopo due anni di lavoro silenzioso, di confronto costante e serrato con tutte le Istituzioni coinvolte, la Plutus lascia finalmente il nostro porto per raggiungere Palermo“, afferma il sindaco di Termini Imerese Maria Terranova.

“È stato un percorso complesso, fatto di ascolto, collaborazione e determinazione, in cui ogni parte ha dato il proprio contributo senza mai far mancare attenzione e rispetto per la nostra città. Voglio ringraziare l’autorità portuale, la capitaneria di porto e tutte le istituzioni che hanno reso possibile questo traguardo”, conclude il sindaco.

