Sicilia, i genitori di Denise Pipitone: “c’è ancora la speranza di ritrovarla”

“La speranza di ritrovare Denise è sempre presente nei nostri cuori, nonostante il tempo trascorso. L’attesa di una risposta continua a tormentarci, mantenendo accesa la fiamma della ricerca. Desideriamo ardentemente che la verità emerga, per poter finalmente raggiungere un po’ di pace”. Alla vigilia del ventunesimo anniversario del rapimento di Denise Pipitone da Mazara del Vallo, parlano con l’Ansa Pietro Pulizzi e Piera Maggio, genitori naturali della bambina.

Il 1 settembre del 2004 Denise Pipitone venne rapita proprio davanti casa, in via La Bruna. “Speriamo in un futuro di chiarezza e continuiamo ad andare avanti a lottare per nostra figlia, come abbiamo sempre fatto. Denise l’abbiamo fortemente voluta, perché è nata dall’amore di mamma e papà e noi non smetteremo mai di cercarla”, rimarcano i genitori.