Sicilia: grave incidente tra Giarre e Fiumefreddo: 7 feriti e traffico in tilt

Un pauroso incidente stradale si è verificato, nella tarda mattinata, lungo l’Autostrada 18, nel tratto tra Giarre e Fiumefreddo. Nel sinistro, avvenuto per cause ancora in corso di accertamento, ha coinvolto due auto ed ha procurato ben 7 feriti. Il traffico nell’area è completamente in tilt procurando tantissimi disagi. Sul posto sono intervenuti varie ambulanze del 118 per soccorrere i feriti e le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per gestire il traffico.