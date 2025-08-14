Sicilia: due sbarchi di migranti a Lampedusa

StrettoWeb

46 migranti sono sbarcati a Lampedusa dopo che le motovedette Cp322 e Cp276 hanno soccorso al largo dell’isola due barchini. A bordo, rispettivamente, 17 sudanesi che hanno detto d’aver pagato 3.500 dinari tunisini per la traversata e 29 (5 donne e 11 minori) algerini, libici ed egiziani che hanno invece pagato 6 mila dinari libici. Tutti sono stati portati all’hotspot dove, al momento, ci sono 269 ospiti.

Fra loro anche 58 dei 60 sopravvissuti nel doppio naufragio di ieri a 14 miglia da Lampedusa.