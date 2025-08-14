Sicilia: contrazioni all’improvviso, il marito chiama il 118 e il bimbo nasce in casa

StrettoWeb

All’alba, tra emozione e concitazione, Giada Costa ha dato alla luce il suo bambino nel salotto di casa, a Misilmeri, in Sicilia, assistita dall’intervento dei medici del 118. Il marito Gaetano Costanza ha chiamato i soccorsi perché il travaglio era già iniziato e le contrazioni erano ravvicinate. La prima ambulanza è arrivata con a bordo l’infermiere Salvatore Salerno e il soccorritore Vincenzo Saitta. Pochi minuti ed è nato Giuseppe.

Subito dopo è arrivata la seconda ambulanza, con a bordo il medico Vincenzo Belmonte, l’infermiere Luigi Giargiana e il soccorritore Giovanni Buttitta. Sono loro che hanno completato le operazioni di emergenza. Madre e figlio sono stati poi portati all’ospedale Civico di Palermo.