Sicilia, boom di donazioni di sangue a luglio. Scalzo: “da migliorare a Messina e Catania” | DATI

A luglio 1.069 donazioni di sangue in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A queste vanno aggiunte anche le donazioni di plasma e di piastrine le cui proiezioni stanno registrando, anche in questo caso, un incremento rispetto a luglio 2024. Ad annunciare con entusiasmo i dati è Giacomo Scalzo, direttore del dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico (Dasoe). “Non era mai successo un entusiasmo del genere da parte dei siciliani nel donare sangue e per di più nel mese di luglio, dove abbiamo dovuto ripiegare sull’acquisto extraregionale di unità di emazie. Adesso, stiamo monitorando agosto e confidiamo sempre nella grande generosità dei donatori di sangue”, rimarca Scalzo.

“Da migliorare urgentemente la raccolta di sangue a Catania e Messina dove, in realtà, ci si attendeva molto di più – aggiunge – I siciliani hanno continuato a donare sangue per onorare la memoria dei giudici Falcone e Borsellino e di tutte le vittime di mafia”.