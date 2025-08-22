“Servi del potere, morirete”: gravissime minacce ai quotidiani “Il Tempo” e “Libero”

StrettoWeb

Ancora gravi minacce a qualche giorno da quelle nei confronti di Giorgia Meloni e Wanda Ferro. Quelle, però, erano solo frutto dell’odio social. Queste, invece, risultano essere ben più gravi. Sono minacce di morte recapitate ai quotidiani “Il Tempo” e “Libero Quotidiano”, nello specifico all’indirizzo di Tommaso Cerno, Giampaolo Angelucci, Daniele Capezzone e Andrea Pasini. Nella lettera fatta pervenire si legge: “Servi del potere morirete”. La firma riporta la classica “A” cerchiata degli anarchici.

La solidarietà di Occhiuto

“Solidarietà a Giampaolo Angelucci, Andrea Pasini, Tommaso Cerno e Daniele Capezzone. Le minacce a Il Tempo e Libero sono un attacco vile alla libertà di stampa. Nessuna intimidazione fermerà il sacrosanto diritto dei giornalisti di informare liberamente”. Lo scrive su X Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.