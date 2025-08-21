Finisce 0-0 uno dei test precampionato della Vibonese: al “Luigi Razza”, i rossoblu impattano sul pari a reti bianche contro la formazione reggina del Val Gallico, militante in Promozione. Non proprio un risultato esaltante, considerando le due categorie di differenza, anche se – si sa – in questo periodo il risultato è ciò che conta meno. Tra dieci giorni, però, si comincia a fare sul serio. C’è l’esordio ufficiale nella stagione per il primo turno di Coppa Italia di Serie D. Il 31 agosto la squadra calabrese sarà di scena al Granillo per il derby contro la Reggina.
Serie D, Vibonese imballata: solo 0-0 contro il Val Gallico (Promozione). E a breve ci sarà la Reggina
