Serie D, tris di nuovi arrivi per la Vibonese: c’è anche un ex Bologna

In una nota ufficiale, la Vibonese comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di tre calciatori: Daniele Mariani, Cheick Keita e Gabriel Adragna. Tris di ingaggi, alla vigilia di ferragosto, per la squadra rossoblu, che esordirà al Granillo contro la Reggina a fine mese per la Coppa Italia di Serie D.
- DANIELE MARIANI – Il terzino sinistro, classe 2001, arriva dal Termoli dove nell’ultima stagione ha dimostrato qualità e costanza con 30 presenze, 1 gol e 5 assist. Napoletano di nascita e alto 1,82m, vanta esperienza significativa tra Serie D e Serie C, avendo militato con Aversa e Fidelis Andria. La sua capacità di spingere sulla fascia sinistra e contribuire alla fase offensiva lo rendono un rinforzo prezioso per la corsia mancina rossoblù.
- CHEICK KEITA – Terzino sinistro franco-maliano classe 1996, Keita, calciatore molto tecnico, arriva dal Termoli e porta con sé un curriculum di altissimo livello: 31 presenze in Serie B con l’Entella, esperienze in Serie A con il Bologna, Championship inglese con il Birmingham City e nelle massime serie di Belgio e Croazia. Un acquisto di categoria superiore che garantisce esperienza internazionale e qualità tecniche.
- GABRIEL ADRAGNA – L’attaccante esterno, classe 2006, completa il trittico di rinforzi estivi. Nato a Trapani e cresciuto nel settore giovanile del Pescara, ha successivamente militato nelle formazioni Under 17 dell’Ascoli, Under 19 del Rimini e del Messina, collezionando anche 4 presenze in Serie C con i peloritani. Un prospetto di grande interesse con ampi margini di crescita.