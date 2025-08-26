“AS Reggina 1914 comunica di aver raggiunto un accordo con la Vigor Lamezia per la cessione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Pietro Simonetta. Il club ringrazia Pietro per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali”. Così in una nota il club amaranto comunica la cessione di Simonetta alla Vigor Lamezia. Trasferimento a titolo definitivo.
Serie D, la Reggina cede Simonetta alla Vigor Lamezia a titolo definitivo
