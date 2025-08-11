Serie D, incredibile al Paternò. Karel Zeman nuovo allenatore, anzi no: “già altre volte ho dovuto pagare responsabilità altrui”

StrettoWeb

Era stato scelto e contattato dal Paternò e su alcuni quotidiani era già stato dato per ufficiale, anche se i canali del club non hanno mai scritto un rigo in tal senso. Alla fine, comunque, non se ne farà nulla: Karel Zeman ha infatti deciso di rifiutare l’offerta del club siciliano, che da fine mese ha cambiato proprietà, passando sotto le mani di un magnate canadese. A comunicarlo è stato lui stesso, il figlio di Zdenek: “Ero stato scelto dal Paternò (LND) ma, dopo attente valutazioni, ho ritenuto di non sottoscrivere un impegno. Già troppe volte ho dovuto pagare responsabilità altrui che hanno minato gravemente la possibilità di vedermi coinvolto in palcoscenici a me più consoni” ha scritto l’ex allenatore di Reggina e Messina.

“Grazie per le migliaia di messaggi benauguranti ricevuti, a cui spesso non ho potuto rispondere per mancanza del tempo materiale… Spero che tutta questa folla di ammiratori – che non credevo di avere – possa al più presto rifarmi gli auguri: ho bisogno del campo di calcio, e mi accorgo che il calcio ha disperato bisogno di gente come me” ha aggiunto.