Serie D, il Ragusa rompe il silenzio dopo settimane difficili: dal ritiro al nuovo allenatore, le novità annunciate

StrettoWeb

Dopo il caos di queste settimane, il Ragusa rompe il silenzio e annuncia le novità in vista della nuova stagione. “L’ASD Ragusa Calcio è lieta di annunciare l’inizio della nuova stagione sportiva. Dopo settimane di intenso e complesso lavoro, finalizzato a garantire la regolare iscrizione al prossimo campionato, la società è pronta a ripartire con rinnovato entusiasmo e determinazione.

Il ritiro estivo si svolgerà dal 18 al 29 agosto presso la sede di Ragusa Campo Rugby, dove i nostri giocatori e lo staff tecnico svolgeranno un programma di allenamenti mirato e intenso, con l’obiettivo di arrivare nelle migliori condizioni alla nuova annata. Il ritiro si concluderà proprio a 2 giorni dal primo appuntamento ufficiale della stagione: la gara di Coppa Italia, in programma il 31 agosto presso lo Stadio Aldo Campo.

Nelle prossime ore la società comunicherà il nome del nuovo allenatore e la composizione dello staff tecnico. La società desidera ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile il raggiungimento di questo importante traguardo e rivolge un pensiero particolare ai propri tifosi, da sempre il cuore pulsante del club. Con impegno, passione e unità, siamo pronti a scrivere insieme una nuova pagina della nostra storia”.