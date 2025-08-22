Serie D, Corapi nuovo allenatore del Paternò? Le precisazioni del club

StrettoWeb

Il Paternò non ha ancora sciolto le riserve sul proprio allenatore, a qualche settimana dall’inizio del torneo. Scelto Karel Zeman, questi ha poi fatto un passo indietro. Nel frattempo, il nuovo proprietario ha provato a rassicurare tutti, nonostante i ritardi sul mercato. Nelle ultime ore, per la panchina, è spuntato fuori il nome di Corapi, che qualcuno ha anche dato per fatto. Il club, però, ci tiene a precisare – in una nota stampa – che ancora non è così.

La nota stampa

“Gentili Colleghe e Colleghi, siamo lieti della grande attenzione dei media e dei tifosi intorno alla nostra squadra, consapevoli della necessità, sia della stampa e prima ancora del Paternò Calcio, di comunicare notizie certe. Garanzia che da parte della società, e quindi del suo ufficio stampa, può giungere solo quando gli accordi di natura professionale o gestionale siano stati conclusi attraverso contratti formali. Se fino ad oggi non è stata sciolta la riserva su questo o quel nome, non è a causa di un atteggiamento distaccato o di chiusura, ma unicamente per la serietà di non anticipare l’esito di trattative in corso o da perfezionare” si legge.

“È interesse della Presidenza – e prima ancora una precisa volontà – stringere con gli appassionati e gli organi di informazione un rapporto fondato sulla fiducia e sulla condivisione di obiettivi e risultati. Auspichiamo sia un atteggiamento reciproco per sostenere tutti insieme con calore il club calcistico di una città tra le più antiche dell’isola e tanto ricca di storia e cultura. Nei prossimi giorni, completata la rosa dei calciatori formalmente acquisiti, la nuova squadra e il nuovo staff tecnico saranno presentati alla comunità”.

“In merito ad alcune notizie apparse online circa la definizione di un ingaggio dell’allenatore Francesco Corapi, la società tiene a specificare che ad oggi non è stata ufficializzata alcuna nomina. Il sig. Corapi è tra i profili al vaglio e rappresenta una figura di alto valore professionale; tuttavia, non è ancora stato siglato alcun accordo. Come già indicato nel precedente comunicato, la comunità e i tifosi verranno costantemente informati. Quando contratti, ingaggi e accordi saranno effettivamente definiti, sarà nostra cura condividere con entusiasmo l’evoluzione del nuovo assetto societario. Una cosa è certa: la proprietà continua, incessantemente, a lavorare per arrivare preparata al primo importante debutto”.