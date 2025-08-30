Serie C: un super Trapani surclassa il Latina, goleada dei siciliani al “Provinciale” | CLASSIFICA

Un super Trapani surclassa il Latina nella seconda giornata del Girone C di Serie C. La squadra di Aronica, che deve far fronte alla penalizzazione in classifica ed è chiamata a fare più punti possibili nelle prime giornate per tentare di risalire il prima possibile, ha fatto una grande gara, con il piglio giusto sin dall’inizio e con una grandissima concentrazione. Da segnalare, inoltre, l’impatto fantastico dei nuovi acquisti Canotto e Fischnaller, oggi andati in gol.
La partita
E’ stata una partita a senso unico con un Trapani che non ha sbagliato nulla ed un Latina inesistente. Dopo 7 minuti di gioco con di Fischnaller di testa, al 12′ arriva già il raddoppio con Canotto. I padroni di casa sono incontenibili. Al 20′ arriva il 3-0 con Celeghin. Il secondo tempo arriva il quarto goal dei siciliani, al 55′, con Grandolfo. All’80’ arriva anche il 5-0 con Ciotti. All’86’ è arrivato anche il 6-0 con Salines. Il Latina è stato letteralmente schiantato.
Risultati Serie C Girone C, 2ª giornata
Sabato 30 agosto
Ore 18:00
Cavese – Catania 0-1
Ore 21:00
Foggia – Sorrento 1-0
Potenza – Audace Cerignola 0-0
Trapani – Latina 6-0
Domenica 31 agosto
Ore 18:00
Altamura – Crotone
Picerno – Giugliano
Ore 21:00
Benevento – Casertana
Cosenza – Salernitana
Siracusa – Monopoli
Classifica Serie C Girone C
- Catania 6*
- Potenza 4*
- Latina 3*
- Benevento 3
- Casertana 3
- Salernitana 3
- Audace Cerignola 2*
- Sorrento 1*
- Cosenza 1
- Casarano 1
- Monopoli 1
- Cavese 1*
- Picerno 1
- Siracusa 0
- Altamura 0
- Crotone 0
- Atalanta U23 0
- Giugliano 0
- Foggia 0*
- Trapani -4*
- * Una partita in più