Serie C: un super Trapani surclassa il Latina, goleada dei siciliani al “Provinciale” | CLASSIFICA

Un super Trapani surclassa il Latina nella seconda giornata del Girone C di Serie C. La squadra di Aronica, che deve far fronte alla penalizzazione in classifica ed è chiamata a fare più punti possibili nelle prime giornate per tentare di risalire il prima possibile, ha fatto una grande gara, con il piglio giusto sin dall’inizio e con una grandissima concentrazione. Da segnalare, inoltre, l’impatto fantastico dei nuovi acquisti Canotto e Fischnaller, oggi andati in gol.

La partita

E’ stata una partita a senso unico con un Trapani che non ha sbagliato nulla ed un Latina inesistente. Dopo 7 minuti di gioco con di Fischnaller di testa, al 12′ arriva già il raddoppio con Canotto. I padroni di casa sono incontenibili. Al 20′ arriva il 3-0 con Celeghin. Il secondo tempo arriva il quarto goal dei siciliani, al 55′, con Grandolfo. All’80’ arriva anche il 5-0 con Ciotti. All’86’ è arrivato anche il 6-0 con Salines. Il Latina è stato letteralmente schiantato.

Risultati Serie C Girone C, 2ª giornata

Sabato 30 agosto

Ore 18:00

Cavese – Catania 0-1

Ore 21:00

Foggia – Sorrento 1-0
Potenza – Audace Cerignola 0-0
Trapani – Latina 6-0

Domenica 31 agosto

Ore 18:00

Altamura – Crotone
Picerno – Giugliano

Ore 21:00

Benevento – Casertana
Cosenza – Salernitana
Siracusa – Monopoli

Classifica Serie C Girone C

  1. Catania 6*
  2. Potenza 4*
  3. Latina 3*
  4. Benevento 3
  5. Casertana 3
  6. Salernitana 3
  7. Audace Cerignola 2*
  8. Sorrento 1*
  9. Cosenza 1
  10. Casarano 1
  11. Monopoli 1
  12. Cavese 1*
  13. Picerno 1
  14. Siracusa 0
  15. Altamura 0
  16. Crotone 0
  17. Atalanta U23 0
  18. Giugliano 0
  19. Foggia 0*
  20. Trapani -4*
    * Una partita in più

 

