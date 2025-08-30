Serie C: un super Trapani surclassa il Latina, goleada dei siciliani al “Provinciale” | CLASSIFICA

StrettoWeb

Un super Trapani surclassa il Latina nella seconda giornata del Girone C di Serie C. La squadra di Aronica, che deve far fronte alla penalizzazione in classifica ed è chiamata a fare più punti possibili nelle prime giornate per tentare di risalire il prima possibile, ha fatto una grande gara, con il piglio giusto sin dall’inizio e con una grandissima concentrazione. Da segnalare, inoltre, l’impatto fantastico dei nuovi acquisti Canotto e Fischnaller, oggi andati in gol.

La partita

E’ stata una partita a senso unico con un Trapani che non ha sbagliato nulla ed un Latina inesistente. Dopo 7 minuti di gioco con di Fischnaller di testa, al 12′ arriva già il raddoppio con Canotto. I padroni di casa sono incontenibili. Al 20′ arriva il 3-0 con Celeghin. Il secondo tempo arriva il quarto goal dei siciliani, al 55′, con Grandolfo. All’80’ arriva anche il 5-0 con Ciotti. All’86’ è arrivato anche il 6-0 con Salines. Il Latina è stato letteralmente schiantato.

Risultati Serie C Girone C, 2ª giornata

Sabato 30 agosto

Ore 18:00

Cavese – Catania 0-1

Ore 21:00

Foggia – Sorrento 1-0

Potenza – Audace Cerignola 0-0

Trapani – Latina 6-0

Domenica 31 agosto

Ore 18:00

Altamura – Crotone

Picerno – Giugliano

Ore 21:00

Benevento – Casertana

Cosenza – Salernitana

Siracusa – Monopoli

Classifica Serie C Girone C

Catania 6* Potenza 4* Latina 3* Benevento 3 Casertana 3 Salernitana 3 Audace Cerignola 2* Sorrento 1* Cosenza 1 Casarano 1 Monopoli 1 Cavese 1* Picerno 1 Siracusa 0 Altamura 0 Crotone 0 Atalanta U23 0 Giugliano 0 Foggia 0*

Trapani -4*

* Una partita in più