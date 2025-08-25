Serie C, si sblocca il mercato in entrata del Siracusa: Capanni è ufficiale

StrettoWeb

Dopo lo sblocco sul fronte fideiussione, torna a muoversi il calciomercato in entrata del Siracusa, che questa sera esordisce nel nuovo campionato di Serie C a qualche mese dalla promozione. Il club ha ufficializzato l’arrivo di Luan Capanni, attaccante brasiliano. Questa la nota. “Luan Capanni è un nuovo calciatore del Siracusa. Attaccante brasiliano classe 2000, è cresciuto nel settore giovanile della Lazio, club con cui ha esordito in Serie A, e ha giocato con la Primavera del Milan. Nelle ultime due stagioni ha indossato la maglia del Latina in Serie C. Il calciatore è aggregato al gruppo squadra da diverse settimane e sarà a disposizione per l’esordio casalingo in campionato”.