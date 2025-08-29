Serie C, si sblocca il mercato del Siracusa: tre colpi importanti nelle ultime ore. E c’è un ritorno

StrettoWeb

Risolta la questione fideiussione, si sblocca il calciomercato del Siracusa, costretto ora a una corsa contro il tempo – entro la chiusura della sessione estiva, prevista per lunedì – per assicurarsi quei calciatori che il tecnico Turati aveva chiesto alla società la scorsa settimana, nel corso di quei giorni convulsi e confusi. E così, dopo Bonucci, Zanini e Capanni, ufficializzati prima del match d’esordio in Serie C nello scorso weekend, nelle ultime ore sono stati annunciati gli arrivi di altri tre calciatori: Molina, Krastev e Valente.

Si tratta di tre colpi importanti, di categoria ed esperienza. Per uno di loro tre, Nicola Valente, si tratta di un ritorno: attaccante classe ’91, Valente torna a Siracusa dopo nove stagioni. In mezzo, anche Palermo e Padova, con cui ha conquistato altrettante promozioni. Juan Ignacio Molina invece è un attaccante classe ’97 che ha anche giocato per Spal e Vis Pesaro in Serie C. Dimo Krastev invece è un difensore, classe 2003, in prestito dalla Fiorentina. L’anno scorso ha giocato in Serie C con la Ternana ma ha anche esperienze in B con Catanzaro e Feralpisalò.