Serie C: parte male la stagione per Crotone e Siracusa, doppia sconfitta contro Benevento e Salernitana | CLASSIFICA

Parte male la stagione di Serie C del Girone C per Crotone e Siracusa. I calabresi escono sconfitti all’Ezio Scida contro un ottimo Benevento che, insieme al Catania, è la favorita per la promozione diretta in Serie B. Nel primo tempo con due goal in due minuti annichilisce la squadra di Longo (reti di Salvemini al 10′ e Lamesta al 13′). Il Crotone non riesce a reagire ed a rendersi pericolosa per tentare di riacciuffare il risultato. Nella ripresa, al 58′, accorcia le distanze, per i padroni di casa, Gomez, che batte il portiere avversario da posizione ravvicinata. All’89’ traversa per il Benevento che, alla fine, torna in Campania con i 3 punti con un brivido finale al 93′ (Murano sfiora il pari).

Sconfitta di misura per la Salernitana

Allo stadio Arechi di Salerno si sono affrontate Salernitana e Siracusa. La prima è retrocessa dalla B, i siciliani, neopromossi dalla D, tornano tra i professionisti dopo 6 anni, stanno avendo varie problematiche societarie e gestionali con una campagna acquisti che ancora non è decollata. La prima frazione si è chiusa con il vantaggio dei padroni di casa con un rigore di Knezovic al 34′. Nella ripresa i siciliani tentano di reagire rendendosi pericolosi in qualche occasione e finendo la partita in 10 uomini per l’espulsione di Limonelli. Alla fine i padroni di casa portano a casa i 3 punti nella prima partita del Girone C di Serie C.

Risultati Serie C Girone C, 1ª giornata

Domenica 24 agosto

Ore 18:00

Giugliano – Potenza 2-3

Latina – Atalanta U23 1-0

Sorrento – Cavese 0-0

Ore 21:00

Casarano – Trapani 0-0

Catania – Foggia 6-0

Monopoli – Cosenza 2-2

Lunedì 25 Agosto

Ore 21:00

Audace Cerignola – Picerno 2-2

Casertana – Altamura 3-1

Crotone – Benevento 1-2

Salernitana – Siracusa 1-0

Classifica Serie C Girone C

Catania 3

Potenza 3

Latina 3

Benevento 3

Casertana 3

Salernitana 3

Sorrento 1

Cosenza 1

Trapani 1

Casarano 1

Monopoli 1

Cavese 1

Audace Cerignola 1

Picerno 1

Siracusa 0

Altamura 0

Crotone 0

Atalanta U23 0

Giugliano 0

Foggia 0