Serie C, nuovo difensore per il Trapani: arriva Diego Stramaccioni

StrettoWeb

Il Trapani in una nota ufficiale comunica di “aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del giocatore Diego Stramaccioni. Difensore, classe 2001 e alto 190 cm, Stramaccioni arriva dal Gubbio, girone B Serie C, con cui ha collezionato 23 presenze. Cresciuto nelle giovanili del Perugia, nel corso della sua carriera ha vestito, tra le altre, le maglie di Vis Pesaro, Juve Next Gen, e Reggiana superando, complessivamente, le 100 le presenze nei campionati professionistici”.

Le prime parole di Stramaccioni

Queste le sue prime dichiarazioni: “Ho scelto trapani perché è una società ambiziosa, mi ha fatto sentire già dai primi contatti parte di un progetto importante. È una piazza molto calorosa e me ne hanno parlato tutti benissimo. Non ho mai giocato nel girone C quindi non vedo l’ora di iniziare. Conosco già alcuni ragazzi del gruppo con cui ho giocato in passato e prometto di dare il mio contributo per aiutare la squadra a raggiungere tutti gli obiettivi. Sono un difensore mancino, fisico, abbastanza duttile – conclude Stramaccioni– e posso ricoprire diversi ruoli: il braccetto mancino o difensore centrale a seconda delle esigenze del mister”.