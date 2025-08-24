Serie C: inizio stratosferico per il Catania, pari Cosenza e Trapani | RISULTATI e CLASSIFICA

StrettoWeb

Ritorna lo spettacolo della Serie C con la primissima giornata di campionato. Nel Girone C, nelle partite disputate alle 18 vincono Latina e Potenza contro, rispettivamente, Atalanta U23 e Giugliano, mentre finisce in parità la sfida tra Sorrento e Cavese. Nelle match serali il Catania parte fortissima e con una partita stratosferica schianta un Foggia disastrato allenato da Delio Rossi. La squadra di Toscano chiude il primo tempo sul 4-0 e finisce la partita con 6 goal all’attivo. La squadra siciliana è sicuramente tra le favorite e punta alla promozione diretta in B.

Nonostante le difficoltà di inizio anno e la retrocessione della scorsa stagione, tiene botta il Cosenza a Monopoli (2-2) riuscendo, quasi alla fine, a riacciuffare il risultato portando a casa 1 punto in trasferta. Pari anche per il Trapani a Casarano (0-0). I padroni di casa riescono anche a passare in vantaggio all’86’ ma la rete è annullata per fuorigioco. Domani si conclude la prima giornata con ben 4 sfide mozzafiato.

Risultati Serie C Girone C, 1ª giornata

Domenica 24 agosto

Ore 18:00

Giugliano – Potenza 2-3

Latina – Atalanta U23 1-0

Sorrento – Cavese 0-0

Ore 21:00

Casarano – Trapani 0-0

Catania – Foggia 6-0

Monopoli – Cosenza 2-2

Lunedì 25 Agosto

Audace Cerignola – Picerno

Casertana – Altamura

Crotone – Benevento

Salernitana – Siracusa

Classifica Serie C Girone C

Catania 3

Potenza 3

Latina 3

Cavese 1

Sorrento 1

Cosenza 1

Trapani 1

Casarano 1

Monopoli 1

Crotone *

Salernitana *

Benevento *

Siracusa *

Casertana *

Picerno *

Altamura *

Audace Cerignola *

Atalanta U23 0

Giugliano 0

Foggia 0

* 1 partita in meno