Serie C: inizio stratosferico per il Catania, pari Cosenza e Trapani | RISULTATI e CLASSIFICA

Ritorna lo spettacolo della Serie C con la primissima giornata di campionato. Nel Girone C, nelle partite disputate alle 18 vincono Latina e Potenza contro, rispettivamente, Atalanta U23 e Giugliano, mentre finisce in parità la sfida tra Sorrento e Cavese. Nelle match serali il Catania parte fortissima e con una partita stratosferica schianta un Foggia disastrato allenato da Delio Rossi. La squadra di Toscano chiude il primo tempo sul 4-0 e finisce la partita con 6 goal all’attivo. La squadra siciliana è sicuramente tra le favorite e punta alla promozione diretta in B.
Nonostante le difficoltà di inizio anno e la retrocessione della scorsa stagione, tiene botta il Cosenza a Monopoli (2-2) riuscendo, quasi alla fine, a riacciuffare il risultato portando a casa 1 punto in trasferta. Pari anche per il Trapani a Casarano (0-0). I padroni di casa riescono anche a passare in vantaggio all’86’ ma la rete è annullata per fuorigioco. Domani si conclude la prima giornata con ben 4 sfide mozzafiato.
Risultati Serie C Girone C, 1ª giornata
Domenica 24 agosto
Ore 18:00
Giugliano – Potenza 2-3
Latina – Atalanta U23 1-0
Sorrento – Cavese 0-0
Ore 21:00
Casarano – Trapani 0-0
Catania – Foggia 6-0
Monopoli – Cosenza 2-2
Lunedì 25 Agosto
Audace Cerignola – Picerno
Casertana – Altamura
Crotone – Benevento
Salernitana – Siracusa
Classifica Serie C Girone C
Catania 3
Potenza 3
Latina 3
Cavese 1
Sorrento 1
Cosenza 1
Trapani 1
Casarano 1
Monopoli 1
Crotone *
Salernitana *
Benevento *
Siracusa *
Casertana *
Picerno *
Altamura *
Audace Cerignola *
Atalanta U23 0
Giugliano 0
Foggia 0
* 1 partita in meno