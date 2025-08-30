Serie C: il Catania sbanca Cava de’ Tirreni, siciliani a punteggio pieno | CLASSIFICA

StrettoWeb

Il Catania, che ha iniziato il proprio cammino in campionato con un roboante 6-0 ai danni del Foggia di Delio Rossi, sbanca Cava de’ Tirreni vincendo per 0-1 contro la Cavese nella seconda giornata del Girone C di Serie C. Gli etnei sono quindi a punteggio pieno e sono chiaramente i grandi favoriti per il grande salto in Serie B. La squadra di mister Toscano riesce a mantenere la rete arrivata all’inizio del secondo tempo grazie a Forte. Da segnalare un goal annullato per parte per delle irregolarità.

La partita

Parte bene il Catania ma alla Cavese viene annullato un goal al 17′. Successivamente gli etnei hanno varie occasioni con Forte per ben due volte senza riuscire a concretizzare. Al 47′ Catania in vantaggio con Jimenez ma il goal viene annullato dopo un controllo al Fvs. Nella ripresa, al 54′, Jimenez libera con il tacco Forte che conclude in rete e porta gli ospiti in vantaggio. Al 60′ Cicerelli del Catania si fa parare un calcio di rigore. I padroni di casa tentano di reagire sfiorando più volte il goal ma dopo 9 minuti di recupero l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi.

Risultati Serie C Girone C, 2ª giornata

Sabato 30 agosto

Ore 18:00

Cavese – Catania 0-1

Ore 21:00

Foggia – Sorrento

Potenza – Audace Cerignola

Trapani – Latina

Domenica 31 agosto

Ore 18:00

Altamura – Crotone

Picerno – Giugliano

Ore 21:00

Benevento – Casertana

Cosenza – Salernitana

Siracusa – Monopoli

Classifica Serie C Girone C

Catania 6* Potenza 3 Latina 3 Benevento 3 Casertana 3 Salernitana 3 Sorrento 1 Cosenza 1 Casarano 1 Monopoli 1 Cavese 1* Audace Cerignola 1 Picerno 1 Siracusa 0 Altamura 0 Crotone 0 Atalanta U23 0 Giugliano 0 Foggia -3

Trapani -7

* Una partita in più