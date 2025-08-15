Serie C, giallo Siracusa: mister Turati non parte con la squadra verso Foggia

StrettoWeb

L’allenatore del Siracusa Marco Turati non sarebbe partito con la squadra alla volta di Foggia, dove domani si giocherà il primo turno di Coppa Italia, alle ore 21. Non si conoscono ancora i motivi della scelta, che però sta già facendo agitare tutta la tifoseria. Sarà, per gli aretusei, l’esordio ufficiale nella nuova stagione dopo la promozione dalla D della scorsa stagione.