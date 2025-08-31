Serie C, Crotone show: 4 reti all’Altamura a domicilio

Gomez, Maggio, Murano, Maggio. In quasi un tempo. Crotone devastante ad Altamura, dopo l’esordio con sconfitta contro il Benevento. Quattro reti a domicilio nella seconda giornata. Buona la prima fuori casa, la seconda stagionale. Gara mai in discussione, sin dall’inizio. Dopo cinque minuti, infatti, c’è il gol di Gomez, a cui seguono alla mezz’ora quelli di Maggio e di Murano. Partita chiusa, sigillata poi dalla doppietta personale di Maggio, proprio in avvio di ripresa. Ripresa che, difatti, non si gioca. Finisce 0-4.
Di seguito i risultati e la classifica.
Risultati Serie C Girone C, 2ª giornata
Sabato 30 agosto
Ore 18:00
Cavese – Catania 0-1
Ore 21:00
Foggia – Sorrento 1-0
Potenza – Audace Cerignola 0-0
Trapani – Latina 6-0
Domenica 31 agosto
Ore 18:00
Altamura – Crotone 0-4
Picerno – Giugliano 2-2
Ore 21:00
Benevento – Casertana
Cosenza – Salernitana
Siracusa – Monopoli
Classifica Serie C Girone C
- Catania 6
- Potenza 4
- Latina 3
- Benevento 3*
- Casertana 3*
- Salernitana 3*
- Atalanta U23 3
- Crotone 3
- Audace Cerignola 2
- Picerno 2
- Sorrento 1
- Cosenza 1*
- Casarano 1
- Monopoli 1*
- Cavese 1
- Giugliano 1
- Siracusa 0*
- Altamura 0
- Foggia 0
- Trapani -4
*una partita in meno
Prossimo turno, 3ª giornata
Sabato 6 settembre
Ore 17:30
Giugliano – Foggia
Sorrento – Trapani
Ore 20:30
Casarano – Benevento
Casertana – Potenza
Catania – Monopoli
Domenica 7 settembre
Ore 17:30
Crotone – Cosenza
Salernitana – Atalanta U23
Ore 20:30
Altamura – Cavese
Audace Cerignola – Siracusa
Latina – Picerno