Serie C, Crotone show: 4 reti all’Altamura a domicilio

Crotone devastante ad Altamura, dopo l'esordio con sconfitta contro il Benevento. Quattro reti a domicilio nella seconda giornata. Buona la prima fuori casa, la seconda stagionale

Esultanza Crotone
StrettoWeb

Gomez, Maggio, Murano, Maggio. In quasi un tempo. Crotone devastante ad Altamura, dopo l’esordio con sconfitta contro il Benevento. Quattro reti a domicilio nella seconda giornata. Buona la prima fuori casa, la seconda stagionale. Gara mai in discussione, sin dall’inizio. Dopo cinque minuti, infatti, c’è il gol di Gomez, a cui seguono alla mezz’ora quelli di Maggio e di Murano. Partita chiusa, sigillata poi dalla doppietta personale di Maggio, proprio in avvio di ripresa. Ripresa che, difatti, non si gioca. Finisce 0-4.

Di seguito i risultati e la classifica.

Risultati Serie C Girone C, 2ª giornata

Sabato 30 agosto

Ore 18:00

Cavese – Catania 0-1

Ore 21:00

Foggia – Sorrento 1-0
Potenza – Audace Cerignola 0-0
Trapani – Latina 6-0

Domenica 31 agosto

Ore 18:00

Altamura – Crotone 0-4
Picerno – Giugliano 2-2

Ore 21:00

Benevento – Casertana
Cosenza – Salernitana
Siracusa – Monopoli

Classifica Serie C Girone C

  1. Catania 6
  2. Potenza 4
  3. Latina 3
  4. Benevento 3*
  5. Casertana 3*
  6. Salernitana 3*
  7. Atalanta U23 3
  8. Crotone 3
  9. Audace Cerignola 2
  10. Picerno 2
  11. Sorrento 1
  12. Cosenza 1*
  13. Casarano 1
  14. Monopoli 1*
  15. Cavese 1
  16. Giugliano 1
  17. Siracusa 0*
  18. Altamura 0
  19. Foggia 0
  20. Trapani -4

*una partita in meno

Prossimo turno, 3ª giornata

Sabato 6 settembre

Ore 17:30
Giugliano – Foggia
Sorrento – Trapani

Ore 20:30
Casarano – Benevento
Casertana – Potenza
Catania – Monopoli

Domenica 7 settembre

Ore 17:30
Crotone – Cosenza
Salernitana – Atalanta U23

Ore 20:30
Altamura – Cavese
Audace Cerignola – Siracusa
Latina – Picerno

