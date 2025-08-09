Serie C, colpo esperto per il Catania: arriva il reggino Salvatore Aloi

StrettoWeb

Dopo mister Toscano, un altro reggino. Il Catania ufficializza l’esperto centrocampista Salvatore Aloi, nato a Melito Porto Salvo e cresciuto nella Reggina. Quasi 300 presenze per lui nei Prof. Arriva dalla Ternana. “Catania Football Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Ternana Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Salvatore Aloi, che ha sottoscritto un contratto biennale legandosi al nostro club fino al 30 giugno 2027” si legge.

La carriera

Nato a Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria) l’11 novembre 1996 e cresciuto calcisticamente nella Reggina, il centrocampista ha vissuto gli esordi in Sicilia, debuttando con il Trapani in B nel 2014/2015 e con l’Akragas in terza serie nella stagione successiva. Dopo un’esperienza con la Lupa Roma, Aloi ha inanellato tre annate consecutive con il Trapani, conquistando nel 2018/19 la promozione in cadetteria. Negli ultimi cinque campionati di Serie C, l’atleta calabrese ha indossato le maglie dell’Avellino, del Pescara e della Ternana. Complessivamente, il neo-rossazzurro ha disputato fin qui 296 gare nelle competizioni professionistiche ufficiali, realizzando 18 reti.