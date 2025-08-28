Serie C, Catania alle prese con l’infermeria: il report medico sulle condizioni di Luperini, Di Tacchio e Rolfini

StrettoWeb

In attesa degli aggiornamenti su Caturano, per cui in città c’è molta attesa (il club etneo ha fatto il suo e aspetta il giocatore in Sicilia), il Catania rende nota la situazione infortuni, relativa a Di Tacchio, Luperini e Rolfini. “Alla luce dell’indicazione positiva dopo la recente visita specialistica di controllo effettuata dal professor Mariani – si legge – Francesco Di Tacchio ha già intrapreso la fase di riatletizzazione. Gregorio Luperini è impegnato nello svolgimento di un analogo programma propedeutico al recupero della migliore condizione. Alex Rolfini ha sostenuto i primi allenamenti con i compagni, le condizioni dell’attaccante verranno ulteriormente valutate nei prossimi giorni”.