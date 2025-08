Serie B beach soccer: Gladiators batte Massimo Palanca 4-2 in finale  

StrettoWeb

La finale della Serie B Nazionale come perfetta fotografia di tutta la fase a gironi. Tanta corsa, risultato incerto ed equilibrio tra le due squadre fino agli ultimi istanti. Con un guizzo nel terzo tempo Gladiators Viareggio è riuscito ad avere la meglio per 4-2 sul club di Catanzaro Massimo Palanca conquistando il diritto alla partecipazione alla Poule Scudetto 2026. Alla “Puntocuore” beach arena di Cirò Marina (Kr) i bianconeri sono andati subito in vantaggio tallonati per tutta la gara dai giallorossi che si sono arresi solo dopo il fischio finale. Fondamentale la doppietta di Ksioua (3 gol in B) che ha dimostrato le qualità già intraviste quando giocava nell’Under 20 della Farmaè Viareggio. Nevelin ha impresso la sua quarta firma nel torneo. Giannini a 2’ dal termine della gara ha segnato la rete della sicurezza. I due gol di Francesco Morelli (4 nella competizione) hanno tenuto in gara i calabresi fino alle ultime battute della gara. Bomber della B Mercuri con cinque centri. Al di là del risultato tutte e sei le partecipanti provenienti dai Campionati Regionali hanno dimostrato tanta volontà e impegno rispecchiando le qualità dei tornei organizzati dai Comitati Regionali LND.