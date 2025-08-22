Serie B 2025-2026, si parte! Stasera il via con Pescara-Cesena: analisi delle favorite e possibili outsider

StrettoWeb

Questa sera si alza ufficialmente il sipario sulla Serie B 2025-2026 con la prima partita in programma: Pescara-Cesena. Un debutto affascinante che mette subito di fronte due squadre dal grande seguito, con gli abruzzesi reduci da una cavalcata trionfale ai playoff di Serie C e i romagnoli intenzionati a consolidarsi in cadetteria. Sarà il primo atto di una stagione che promette grande equilibrio, con tante squadre attrezzate per lottare ai vertici.

Le favorite per la promozione

Le tre retrocesse dalla Serie A sono tra le squadre sicuramente più considerate, anche se non sullo stesso livello: il Monza ha mantenuto una certa ossatura, anche se il recente cambio di proprietà dopo la vincente era Berlusconi sta rallentando le operazioni; il Venezia è reduce da buone stagioni tra Serie A e B e ha mantenuto uno zoccolo duro competitivo; l’Empoli è storicamente abituato a salire e scendere tra le due categorie e parte come una delle candidate.

Accanto a loro, attenzione a squadre che negli ultimi anni hanno già dimostrato solidità e qualità: tra tutte, il Palermo, che ha dalla sua una proprietà ricchissima e competente, una squadra molto competitiva nonché – da quest’anno – uno degli allenatori più vincenti della categoria, Pippo Inzaghi. Da non escludere lo Spezia, che ha sfiorato il salto in Serie A, e la Sampdoria, che nonostante l’incubo retrocessione (e nonostante sia stata “tirata” per i capelli) resta pur sempre una piazza temibile.

Le outsider

Tra le outsider, due piazze del sud. Una è il Catanzaro che, pur continuando a dichiarare la salvezza come unico e principale obiettivo, da due anni sfiora la finale playoff per la Serie A. Quest’anno sarà il terzo di fila con un allenatore diverso – Alberto Aquilani – ma c’è la conferma di Iemmello, tra i principali goleador cadetti degli ultimi due anni. Chi l’anno scorso guidava il Catanzaro è Caserta, passato al Bari, altra piazza sempre temibile e da tenere d’occhio.

Si potrebbero citare anche, per continuità con la scorsa stagione, e gioco piacevole, le varie Modena, Mantova, Cesena. La Serie B insegna poi che almeno una neopromossa, se non più di una, è in grado di giocarsi la carta “sorpresa”. In questo senso, c’è curiosità sull’Avellino soprattutto dopo gli arrivi di Insigne e Tutino.

