Serie A(nguissa), il “Maradona” esplode al 95′! Il Napoli batte il Cagliari 1-0 al fotofinish. La Roma vince ancora

1-0 e 0-1. Vittorie di Napoli e Roma. E’ quanto recitano i risultati delle due gare serali del sabato della 2ª giornata di Serie A. Per gli azzurri, ancora Cagliari al “Maradona”, a tre mesi dal trionfo Scudetto. E questa sera è ancora trionfo, al 95′, al fotofinish, all’ultima azione, all’ultimo secondo, con Anguissa bravo e freddo a realizzare il gol decisivo con un piattone, in una sorta di rigore in movimento. Così il Napoli è a punteggio pieno, con la Cremonese e la Roma. Gasperini, infatti, vince ancora: ancora 1-0, questa volta al Pisa, in Toscana, grazie a Soulé. L’ex Atalanta vince di misura, con cinismo, tutte caratteristiche che a Bergamo si vedevano di rado. Ma ciò che conta, per i giallorossi, è il risultato, e l’impatto del neo tecnico.

Impatto che non è invece grandioso per il suo sostituto, Juric, che nel pomeriggio pareggia ancora per 1-1, questa volta a Parma. Nell’altra sfida del pomeriggio, Orsolini decide il match contro il Como, per l’1-0 finale appannaggio del Bologna. Questo il programma di giornata.

Risultati Serie A, 2ª giornata

Venerdì 29 agosto

Ore 18.30

Cremonese-Sassuolo 3-2

Ore 20.45

Lecce-Milan 0-2

Sabato 30 agosto

Ore 18.30

Bologna-Como 1-0

Parma-Atalanta 1-1

Ore 20.45

Napoli-Cagliari 1-0

Pisa-Roma 0-1

Domenica 31 agosto

Ore 18.30

Genoa-Juventus

Torino-Fiorentina

Ore 20.45

Inter-Udinese

Lazio-Verona

Classifica Serie A

Napoli 6 Cremonese 6 Roma 6 Inter 3 Juventus 3 Milan 3 Como 3 Bologna 3 Atalanta 2 Genoa 1 Lecce 1 Cagliari 1 Fiorentina 1 Pisa 1 Udinese 1 Verona 1 Parma 1 Lazio 0 Torino 0 Sassuolo 0

Prossimo turno Serie A, 3ª giornata

Sabato 13 settembre

Ore 15.00

Cagliari-Parma

Ore 18.00

Juventus-Inter

Ore 20.45

Fiorentina-Napoli

Domenica 14 settembre

Ore 12.30

Roma-Torino

Ore 15.00

Atalanta-Lecce

Pisa-Udinese

Ore 18.00

Sassuolo-Lazio

Ore 20.45

Milan-Bologna

Lunedì 15 settembre

Ore 18.30

Verona-Cremonese

Ore 20.45

Como-Genoa