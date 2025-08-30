Serie A(nguissa), il “Maradona” esplode al 95′! Il Napoli batte il Cagliari 1-0 al fotofinish. La Roma vince ancora

1-0 e 0-1. Vittorie di Napoli e Roma. E’ quanto recitano i risultati delle due gare serali del sabato della 2ª giornata di Serie A. Per gli azzurri, ancora Cagliari al “Maradona”, a tre mesi dal trionfo Scudetto. E questa sera è ancora trionfo, al 95′, al fotofinish, all’ultima azione, all’ultimo secondo, con Anguissa bravo e freddo a realizzare il gol decisivo con un piattone, in una sorta di rigore in movimento. Così il Napoli è a punteggio pieno, con la Cremonese e la Roma. Gasperini, infatti, vince ancora: ancora 1-0, questa volta al Pisa, in Toscana, grazie a Soulé. L’ex Atalanta vince di misura, con cinismo, tutte caratteristiche che a Bergamo si vedevano di rado. Ma ciò che conta, per i giallorossi, è il risultato, e l’impatto del neo tecnico.
Impatto che non è invece grandioso per il suo sostituto, Juric, che nel pomeriggio pareggia ancora per 1-1, questa volta a Parma. Nell’altra sfida del pomeriggio, Orsolini decide il match contro il Como, per l’1-0 finale appannaggio del Bologna. Questo il programma di giornata.
Risultati Serie A, 2ª giornata
Venerdì 29 agosto
Ore 18.30
Cremonese-Sassuolo 3-2
Ore 20.45
Lecce-Milan 0-2
Sabato 30 agosto
Ore 18.30
Bologna-Como 1-0
Parma-Atalanta 1-1
Ore 20.45
Napoli-Cagliari 1-0
Pisa-Roma 0-1
Domenica 31 agosto
Ore 18.30
Genoa-Juventus
Torino-Fiorentina
Ore 20.45
Inter-Udinese
Lazio-Verona
Classifica Serie A
- Napoli 6
- Cremonese 6
- Roma 6
- Inter 3
- Juventus 3
- Milan 3
- Como 3
- Bologna 3
- Atalanta 2
- Genoa 1
- Lecce 1
- Cagliari 1
- Fiorentina 1
- Pisa 1
- Udinese 1
- Verona 1
- Parma 1
- Lazio 0
- Torino 0
- Sassuolo 0
Prossimo turno Serie A, 3ª giornata
Sabato 13 settembre
Ore 15.00
Cagliari-Parma
Ore 18.00
Juventus-Inter
Ore 20.45
Fiorentina-Napoli
Domenica 14 settembre
Ore 12.30
Roma-Torino
Ore 15.00
Atalanta-Lecce
Pisa-Udinese
Ore 18.00
Sassuolo-Lazio
Ore 20.45
Milan-Bologna
Lunedì 15 settembre
Ore 18.30
Verona-Cremonese
Ore 20.45
Como-Genoa