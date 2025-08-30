Serie A(nguissa), il “Maradona” esplode al 95′! Il Napoli batte il Cagliari 1-0 al fotofinish. La Roma vince ancora

Sabato di Serie A, nella 2ª giornata vincono Napoli, Roma e Bologna. Pari tra Parma e Atalanta

Anguissa gol esultanza Napoli-Cagliari
Foto Ansa
StrettoWeb

1-0 e 0-1. Vittorie di Napoli e Roma. E’ quanto recitano i risultati delle due gare serali del sabato della 2ª giornata di Serie A. Per gli azzurri, ancora Cagliari al “Maradona”, a tre mesi dal trionfo Scudetto. E questa sera è ancora trionfo, al 95′, al fotofinish, all’ultima azione, all’ultimo secondo, con Anguissa bravo e freddo a realizzare il gol decisivo con un piattone, in una sorta di rigore in movimento. Così il Napoli è a punteggio pieno, con la Cremonese e la Roma. Gasperini, infatti, vince ancora: ancora 1-0, questa volta al Pisa, in Toscana, grazie a Soulé. L’ex Atalanta vince di misura, con cinismo, tutte caratteristiche che a Bergamo si vedevano di rado. Ma ciò che conta, per i giallorossi, è il risultato, e l’impatto del neo tecnico.

Impatto che non è invece grandioso per il suo sostituto, Juric, che nel pomeriggio pareggia ancora per 1-1, questa volta a Parma. Nell’altra sfida del pomeriggio, Orsolini decide il match contro il Como, per l’1-0 finale appannaggio del Bologna. Questo il programma di giornata.

Risultati Serie A, 2ª giornata

Venerdì 29 agosto

Ore 18.30
Cremonese-Sassuolo 3-2

Ore 20.45
Lecce-Milan 0-2

Sabato 30 agosto

Ore 18.30
Bologna-Como 1-0
Parma-Atalanta 1-1

Ore 20.45
Napoli-Cagliari 1-0
Pisa-Roma 0-1

Domenica 31 agosto

Ore 18.30
Genoa-Juventus
Torino-Fiorentina

Ore 20.45
Inter-Udinese
Lazio-Verona

Classifica Serie A

  1. Napoli 6
  2. Cremonese 6
  3. Roma 6
  4. Inter 3
  5. Juventus 3
  6. Milan 3
  7. Como 3
  8. Bologna 3
  9. Atalanta 2
  10. Genoa 1
  11. Lecce 1
  12. Cagliari 1
  13. Fiorentina 1
  14. Pisa 1
  15. Udinese 1
  16. Verona 1
  17. Parma 1
  18. Lazio 0
  19. Torino 0
  20. Sassuolo 0

Prossimo turno Serie A, 3ª giornata

Sabato 13 settembre

Ore 15.00
Cagliari-Parma

Ore 18.00
Juventus-Inter

Ore 20.45
Fiorentina-Napoli

Domenica 14 settembre

Ore 12.30
Roma-Torino

Ore 15.00
Atalanta-Lecce
Pisa-Udinese

Ore 18.00
Sassuolo-Lazio

Ore 20.45
Milan-Bologna

Lunedì 15 settembre

Ore 18.30
Verona-Cremonese

Ore 20.45
Como-Genoa

Ultimi approfondimenti di Sport