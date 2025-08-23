Serie A, scatta il gong! Il Napoli comincia da dove aveva finito: vittoria e gol di McTominay. E c’è subito il timbro di De Bruyne

StrettoWeb

E’ come se da quel 23 maggio, almeno per lui, nulla si fosse fermato. Tre mesi? Ma quali tre mesi? Festa Scudetto, entusiasmo, euforia, vacanze, preparazione. Nient’affatto. McTominay era sempre lì. Dove? Sulla linea di porta, pronto a lanciarsi per andare in rete, come e più di un attaccante. La sua rete aveva fatto scattare la festa, tre anni fa, nel match Scudetto contro il Cagliari. La sua rete oggi, dopo appena 17 minuti, dà il là alla vittoria del Napoli, che non stecca alla prima. A Sassuolo, che dopo un anno di purgatorio è tornato in Serie A con pieno merito, finisce 0-2. Dello scozzese la prima rete (un colpo di testa su assist di Politano, con il solito inserimento), di De Bruyne la seconda. Il belga fa centro alla prima, all’ora di gioco, su punizione. In mezzo, due legni della squadra di Conte, che fa un po’ quello che vuole al suo esordio e conferma di essere la squadra da battere, anche perché tra le poche a cambiare allenatore e a rivoluzionare.

Nell’altra sfida d’apertura del torneo, Genoa-Lecce, il risultato non va oltre lo 0-0. Finisce a reti bianche a Marassi. Di seguito il programma della 1ª giornata.

Risultati Serie A, 1ª giornata

Sabato 24 agosto

Ore 18.30

Genoa-Lecce 0-0

Sassuolo-Napoli 0-2

ore 20:45

Milan-Cremonese

Roma-Bologna

Domenica 24 agosto

Ore 18.30

Cagliari-Fiorentina

Como – Lazio

Ore 20.45

Atalanta – Pisa

Juventus – Parma

Lunedì 25 agosto

Ore 18.30

Udinese-Verona

Ore 20.45

Inter-Torino

