“Serie A – Operazione Nostalgia” al Granillo, annunciato il quarto portiere: è Amelia

Un altro campione del mondo al Granillo. E’ il quarto portiere, dopo Dida, Abbiati e Frey. Ne manca ancora uno. Intanto, “Serie A – Operazione Nostalgia” annuncia il quarto portiere del raduno a Reggio Calabria: è Marco Amelia. “Tutti noi abbiamo delle piccole, grandi scaramanzie. Ad esempio non riusciamo ad organizzare un raduno senza avere Marco Amelia vicino a noi” scrivono gli organizzatori sui social.