“Serie A – Operazione Nostalgia” a Reggio Calabria: pubblicati tutti i NOMI dei calciatori presenti, ma ci sarà una sorpresa

Tra 11 giorni, “Serie A – Operazione Nostalgia” sbarca a Reggio Calabria. Sabato 6 settembre, allo stadio “Granillo”, si terrà il terzo raduno dell’anno. Nella giornata di oggi sono stati svelati i nomi di tutti i 40 calciatori che faranno parte della partita. Tanti di loro erano stati già svelati, tra cui i “colpacci” Francesco Totti e Roberto Baggio, ma oltre a loro sono presenti diversi ex Reggina. Tuttavia, la lista dei presenti non è conclusa.
Come si legge nell’annuncio, “i giocatori che saranno con noi sabato 6 settembre al Granillo saranno 42, gli ultimi 2 li ufficializzeremo solo ed esclusivamente il 6 settembre mezz’ora prima del match per premiare tutti quelli che saranno sugli spalti. Ci saranno altri due giocatori misteriosi (daremo solo degli indizi senza svelare i due nomi). Spoiler per i giocatori misteriosi: il primo ha lasciato un segno profondo con la maglia della Reggina; il secondo è un Campione del Mondo (ruolo offensivo)”. Dunque, possibile sorpresa. Anzi: sorprese. Due calciatori verranno svelati all’ultimo momento: chi saranno?
La lista dei 40 calciatori
Ecco tutti i calciatori presenti:
1) Nelson Dida
2) Christian Abbiati
3) Sebastien Frey
4) Marco Amelia
5) Massimo Taibi
6) Jorge Vargas
7) Alessandro Lucarelli
8) Luigi Garzya
9) Giuseppe Pancaro
10) Ivan Franceschini
11) Max Tonetto
12) Mark Iuliano
13) Antonio Carlos Zago
14) Alberto Savino
15) Pluto Aldair
16) Bruno Cirillo
17) Giandomenico Mesto
18) Joseph Dayo Oshadogan
19) Vincent Candela
20) Mauro German Camoranesi
21) Angelo Di Livio
22) Stefano Fiore
23) Luca Altomare
24) David Pizarro
25) Dario Marcolin
26) Alessio Tacchinardi
27) Giacomo Tedesco
28) Houssine Kharja
29) Francesco Cozza
30) Simone Perrotta
31) Franco Brienza
32) Cristian Brocchi
33) David Trezeguet
34) Nicola Amoruso
35) German Denis
36) Rolando Bianchi
37) David Di Michele
38) Nicola Ventola
39) Francesco Totti
40) Roberto Baggio