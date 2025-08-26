“Serie A – Operazione Nostalgia” a Reggio Calabria: pubblicati tutti i NOMI dei calciatori presenti, ma ci sarà una sorpresa

StrettoWeb

Tra 11 giorni, “Serie A – Operazione Nostalgia” sbarca a Reggio Calabria. Sabato 6 settembre, allo stadio “Granillo”, si terrà il terzo raduno dell’anno. Nella giornata di oggi sono stati svelati i nomi di tutti i 40 calciatori che faranno parte della partita. Tanti di loro erano stati già svelati, tra cui i “colpacci” Francesco Totti e Roberto Baggio, ma oltre a loro sono presenti diversi ex Reggina. Tuttavia, la lista dei presenti non è conclusa.

Come si legge nell’annuncio, “i giocatori che saranno con noi sabato 6 settembre al Granillo saranno 42, gli ultimi 2 li ufficializzeremo solo ed esclusivamente il 6 settembre mezz’ora prima del match per premiare tutti quelli che saranno sugli spalti. Ci saranno altri due giocatori misteriosi (daremo solo degli indizi senza svelare i due nomi). Spoiler per i giocatori misteriosi: il primo ha lasciato un segno profondo con la maglia della Reggina; il secondo è un Campione del Mondo (ruolo offensivo)”. Dunque, possibile sorpresa. Anzi: sorprese. Due calciatori verranno svelati all’ultimo momento: chi saranno?

La lista dei 40 calciatori

Ecco tutti i calciatori presenti:

1) Nelson Dida

2) Christian Abbiati

3) Sebastien Frey

4) Marco Amelia

5) Massimo Taibi

6) Jorge Vargas

7) Alessandro Lucarelli

8) Luigi Garzya

9) Giuseppe Pancaro

10) Ivan Franceschini

11) Max Tonetto

12) Mark Iuliano

13) Antonio Carlos Zago

14) Alberto Savino

15) Pluto Aldair

16) Bruno Cirillo

17) Giandomenico Mesto

18) Joseph Dayo Oshadogan

19) Vincent Candela

20) Mauro German Camoranesi

21) Angelo Di Livio

22) Stefano Fiore

23) Luca Altomare

24) David Pizarro

25) Dario Marcolin

26) Alessio Tacchinardi

27) Giacomo Tedesco

28) Houssine Kharja

29) Francesco Cozza

30) Simone Perrotta

31) Franco Brienza

32) Cristian Brocchi

33) David Trezeguet

34) Nicola Amoruso

35) German Denis

36) Rolando Bianchi

37) David Di Michele

38) Nicola Ventola

39) Francesco Totti

40) Roberto Baggio