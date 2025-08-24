Serie A, la Juve non stecca la prima: subito a segno David. Pari per l’Atalanta di Juric

Questa sera, prima di campionato anche per Juventus e Atalanta, dopo gli esordi di ieri di Napoli, Milan e Roma. Bene i bianconeri di Tudor, riconfermato sulla panchina della Vecchia Signora dopo le turbolenze estive. L’ex difensore ringrazia David, subito a segno all’esordio nel primo tempo. Nella ripresa, nonostante il rosso a Cambiarsi, la Juve raddoppia per il 2-0 definitivo sul Parma. A segno l’altro centravanti, Vlahovic, ancora al centro di voci di mercato in questo finale di sessione.
Nell’altra sfida serale, solo pari per l’Atalanta di Juric, che questa sera ha aperto ufficialmente la sua nuova era, dopo quella vincente di Gasperini. Ci pensa Scamacca a regalare il pari finale per 1-1 dopo l’autorete di Hien. Il Pisa, al ritorno in Serie A dopo oltre 30 anni, guadagna così un punto alla prima.
Altro 1-1 nel pomeriggio tra Cagliari e Fiorentina, mentre il Como regola per 2-0 la Lazio di Sarri. Di seguito risultati e classifica.
Risultati Serie A, 1ª giornata
Sabato 24 agosto
Ore 18.30
Genoa-Lecce 0-0
Sassuolo-Napoli 0-2
ore 20:45
Milan-Cremonese 1-2
Roma-Bologna 1-0
Domenica 24 agosto
Ore 18.30
Cagliari-Fiorentina 1-1
Como-Lazio 2-0
Ore 20.45
Atalanta-Pisa 1-1
Juventus-Parma 2-0
Lunedì 25 agosto
Ore 18.30
Udinese-Verona
Ore 20.45
Inter-Torino
Classifica Serie A
- Napoli 3
- Juventus 3
- Como 3
- Cremonese 3
- Roma 3
- Genoa 1
- Lecce 1
- Atalanta 1
- Cagliari 1
- Fiorentina 1
- Pisa 1
- Inter 0*
- Lazio 0
- Parma 0
- Torino 0*
- Udinese 0*
- Verona 0*
- Bologna 0
- Milan 0
- Sassuolo 0
*Una partita in meno
Prossimo turno Serie A, 2ª giornata
Giovedì 29 agosto
Ore 18.30
Cremonese-Sassuolo
Ore 20.45
Lecce-Milan
Venerdì 30 agosto
Ore 18.30
Bologna-Como
Parma-Atalanta
Ore 20.45
Napoli-Cagliari
Pisa-Roma
Sabato 31 agosto
Ore 18.30
Genoa-Juventus
Torino-Fiorentina
Ore 20.45
Inter-Udinese
Lazio-Verona