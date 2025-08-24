Serie A, la Juve non stecca la prima: subito a segno David. Pari per l’Atalanta di Juric

Altre 4 sfide nella domenica della prima giornata di Serie A: due pari, vincono Juve e Como

Foto di Filippo Venezia / Ansa
StrettoWeb

Questa sera, prima di campionato anche per Juventus e Atalanta, dopo gli esordi di ieri di Napoli, Milan e Roma. Bene i bianconeri di Tudor, riconfermato sulla panchina della Vecchia Signora dopo le turbolenze estive. L’ex difensore ringrazia David, subito a segno all’esordio nel primo tempo. Nella ripresa, nonostante il rosso a Cambiarsi, la Juve raddoppia per il 2-0 definitivo sul Parma. A segno l’altro centravanti, Vlahovic, ancora al centro di voci di mercato in questo finale di sessione.

Nell’altra sfida serale, solo pari per l’Atalanta di Juric, che questa sera ha aperto ufficialmente la sua nuova era, dopo quella vincente di Gasperini. Ci pensa Scamacca a regalare il pari finale per 1-1 dopo l’autorete di Hien. Il Pisa, al ritorno in Serie A dopo oltre 30 anni, guadagna così un punto alla prima.

Altro 1-1 nel pomeriggio tra Cagliari e Fiorentina, mentre il Como regola per 2-0 la Lazio di Sarri. Di seguito risultati e classifica.

Risultati Serie A, 1ª giornata

Sabato 24 agosto

Ore 18.30
Genoa-Lecce 0-0
Sassuolo-Napoli 0-2

ore 20:45
Milan-Cremonese 1-2
Roma-Bologna 1-0

Domenica 24 agosto

Ore 18.30
Cagliari-Fiorentina 1-1
Como-Lazio 2-0

Ore 20.45
Atalanta-Pisa 1-1
Juventus-Parma 2-0

Lunedì 25 agosto

Ore 18.30
Udinese-Verona

Ore 20.45
Inter-Torino

Classifica Serie A

  1. Napoli 3
  2. Juventus 3
  3. Como 3
  4. Cremonese 3
  5. Roma 3
  6. Genoa 1
  7. Lecce 1
  8. Atalanta 1
  9. Cagliari 1
  10. Fiorentina 1
  11. Pisa 1
  12. Inter 0*
  13. Lazio 0
  14. Parma 0
  15. Torino 0*
  16. Udinese 0*
  17. Verona 0*
  18. Bologna 0
  19. Milan 0
  20. Sassuolo 0

*Una partita in meno

Prossimo turno Serie A, 2ª giornata

Giovedì 29 agosto

Ore 18.30
Cremonese-Sassuolo

Ore 20.45
Lecce-Milan

Venerdì 30 agosto

Ore 18.30
Bologna-Como
Parma-Atalanta

Ore 20.45
Napoli-Cagliari
Pisa-Roma

Sabato 31 agosto

Ore 18.30
Genoa-Juventus
Torino-Fiorentina

Ore 20.45
Inter-Udinese
Lazio-Verona

