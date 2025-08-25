Serie A: inizio stratosferico dell’Inter che schianta il Torino, la squadra di Chivu domina la partita

StrettoWeb

Un’ottima Inter parte con il piede giusto in campionato di Serie A battendo nettamente un Torino che è sembrato poca cosa. I nerazzurri si sono presentati con un solo titolare nuovo (Sucic, autore di una partita di qualità), confermando i calciatori della scorsa stagione. Mentre per il Toro di Baroni c’è ancora molto da lavorare sia tatticamente che tecnicamente. Tornando sull’Inter, esordio positivo per mister Chivu, il quale è già riuscito a dare una sua impronta alla squadra trascinata da Lautaro e Thuram. Ottimo l’esordio di Bonny autore di un goal.

La partita

L’Inter parte subito forte cercando di imporre il proprio gioco con grinta e determinazione, teleguidati da Chivu in panchina. Al termine di un minuto di recupero, un’ottima Inter chiude avanti di due il primo tempo con i goal di Bastoni e Thuram. Oltre alla reti, varie sono state le occasioni con la difesa del Toro spesso in apprensione. Nella ripresa il copione non cambia con un’Inter feroce. Capitan Lautaro, ancora Thuram ed il nuovo acquisto Bonny schiantano la squadra di Baroni che torna a casa con 5 goal incassati.

Risultati Serie A, 1ª giornata

Sabato 24 agosto

Ore 18.30

Genoa-Lecce 0-0

Sassuolo-Napoli 0-2

ore 20:45

Milan-Cremonese 1-2

Roma-Bologna 1-0

Domenica 24 agosto

Ore 18.30

Cagliari-Fiorentina 1-1

Como-Lazio 2-0

Ore 20.45

Atalanta-Pisa 1-1

Juventus-Parma 2-0

Lunedì 25 agosto

Ore 18.30

Udinese-Verona 1-1

Ore 20.45

Inter-Torino 5-0

Classifica Serie A

Inter 3 Juventus 3 Como 3 Napoli 3 Cremonese 3 Roma 3 Genoa 1 Lecce 1 Atalanta 1 Cagliari 1 Fiorentina 1 Pisa 1 Udinese 1 Verona 1 Inter 0 Lazio 0 Parma 0 Bologna 0 Sassuolo 0 Milan 0 Torino 0

Prossimo turno Serie A, 2ª giornata

Giovedì 29 agosto

Ore 18.30

Cremonese-Sassuolo

Ore 20.45

Lecce-Milan

Venerdì 30 agosto

Ore 18.30

Bologna-Como

Parma-Atalanta

Ore 20.45

Napoli-Cagliari

Pisa-Roma

Sabato 31 agosto

Ore 18.30

Genoa-Juventus

Torino-Fiorentina

Ore 20.45

Inter-Udinese

Lazio-Verona