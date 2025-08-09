Serie A Beach Soccer: Catania affronta Pisa nella finalissima

StrettoWeb

Domusbet.tv Catania e Lenergy Pisa si contenderanno lo Scudetto della Serie A Q8 2025 oggi alle 20.30 in diretta su Sky Sport (ch 252). E’ la stessa finale del 2024 vinta dagli etnei per 4-3. Questo dato non deve trarre in inganno lo spettatore occasionale. Nonostante l’effetto dèja vu entrambe le squadre hanno faticato e non poco per arrivare per il secondo anno consecutivo fino all’atto conclusivo nella “Puntocuore” Beach Arena di Cirò Marina (Kr). Pisa e Catania hanno rischiato non poco in semifinale con Napoli e Farmaè Viareggio che non hanno demeritato. Entrambe le partite sono state decise da particolari e sfumature, inevitabile quando si affrontano le migliori quattro squadre d’Italia di questo 2025.

La finale Scudetto della Serie A di Beach Soccer 2025

Pisa e Catania sono abituate a giocarsi i trofei, diciotto ne hanno vinti gli etnei, tre i neroazzurri che sono riusciti a centrare la quarta finale Scudetto negli ultimi cinque anni. Pisa, in A dal 2014, ha confidenza con il tricolore vinto nel 2021 e 2022. Il club dell’elefantino ha aggiunto un altro tassello al suo percorso costellato da una sequela di record. I campioni in carica di Catania si giocano la loro 32esima finale nei loro ventuno anni di storia sportiva che coincidono con quelli dell’ufficialità della disciplina. Diciassette i titoli dei rossoazzurri. La squadra più titolata d’Italia per la sesta volta si gioca uno Scudetto già vinto in tre occasioni. Numeri che fotografano bene la qualità delle finaliste che sono salite fino all’ultimo gradino della competizione non per caso

Le finaliste s’incontrano per la diciottesima volta. Il bilancio è nettamente a favore del Catania che ne ha vinte dodici di sfide, cinque i successi del Pisa. I precedenti sono condizionati dalle storie sportive delle finaliste. Il club etneo è protagonista dal 2004 mentre i toscani sono cresciuti nel corso degli anni iniziando a frequentare i piani alti stabilmente dal 2021. E’ la settima finale che si giocano tra loro, la seconda Scudetto dopo quella della scorsa stagione. Pisa e Catania si sono affrontate nelle finali di Coppa Italia 2021, 2022 e 2023, nella Supercoppa 2022 e 2023. Quattro volte ha esultato il club etneo, due i successi del Pisa.

Entrando nelle pieghe delle liste delle finaliste possiamo contare nazionali italiani, brasiliani, argentini e spagnoli, il meglio del beach soccer Mondiale. Non troppi gli ex sulla sabbia: Percia Montani e Josep Jr.

Per il Pisa sono andati a segno finora dodici giocatori, quattordici per il Catania. Nessuno in questo 2025 ha fatto meglio. I neroazzurri hanno in rosa il capocannoniere della scorsa stagione che a meno di stravolgimenti vincerà la classifica anche quest’anno: il brasiliano Hulk ha raggiunto la quota mostruosa di 24 gol. Dietro di lui il brasiliano Datinha (8 reti). Quattro centri per Stefano e Simone Marinai, Casapieri e lo spagnolo Ardil.

Bomber del Catania il brasiliano Alisson (9 gol) seguito dall’argentino Ponzetti (8) e dal nazionale azzurro Giordani (6). Joao Silva e Josep Jr hanno segnato 4 reti.