Seminara, le celebrazioni della Madonna dei Poveri: “fedeli anche da Sicilia e Basilicata” | VIDEO

Tradizione e devozione a Seminara per un evento che rappresenta sempre un momento di grande unione spirituale e sociale per tutto il paese. Si sono svolti quest’oggi, giovedì 14 agosto, i festeggiamenti relativi alla Madonna dei Poveri, protettrice di Seminara. Una tradizione millenaria che trae origine dalla pietà diffusa e coltivata dai basiliani. Sono sempre di più i fedeli che, anno dopo anno, giungono a Seminara per omaggiare la Madonna dei Poveri, non solo da tutta la Calabria ma anche dalle vicine Sicilia e Basilicata.

Nel video realizzato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb, don Domenico Caruso e il sindaco Giovanni Piccolo hanno parlato del forte legame della comunità con la Madonna.