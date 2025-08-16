“Se al Governo ci fossero Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni a noi ebrei sparerebbero in strada. Per fortuna c’è Meloni”: clamorosa stoccata dalla Comunità Ebraica

StrettoWeb

Una dichiarazione forte, eclatante, clamorosa. E’ quella di Walker Meghnagi, presidente della Comunità ebraica di Milano, che in un’intervista a La Stampa ha dichiarato: “per fortuna c’è la presidente del Consiglio Meloni e il resto della destra che ci difende. Altrimenti torneremmo al ’38. Se al governo ci fossero Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni, a noi ebrei sparerebbero in strada. Il Pd è pieno di antisemiti”.