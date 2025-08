La scuola “Chitti” di Cittanova brilla in Europa: approvato il progetto Erasmus+ “Together for Tomorrow”

StrettoWeb

L’Istituto “L. Chitti” di Cittanova, diretto dal Dirigente Scolastico Maria Antonella Timpano, consolida il proprio ruolo di eccellenza nel panorama educativo europeo, ottenendo un nuovo e significativo riconoscimento. È stato infatti approvato il progetto Erasmus+ KA210-SCH intitolato “Together for Tomorrow – Youth and Community Responsibility”, realizzato in collaborazione con scuole partner di Romania e Turchia, di cui il Chitti è coordinatore. Questo nuovo progetto si inserisce nel percorso di consolidata esperienza dell’Istituto nel programma Erasmus+: il Chitti è infatti scuola accreditata Erasmus+ e ha già realizzato altri progetti KA210, distinguendosi per la qualità delle proposte progettuali e per l’impegno nella costruzione di collaborazioni internazionali.

“Together for Tomorrow” nasce con l’obiettivo di promuovere una cittadinanza attiva, consapevole e inclusiva attraverso un ricco programma articolato in incontri internazionali, attività formative e laboratori digitali. Le attività coinvolgeranno studenti e docenti dei tre Paesi partner, con un focus su impegno civico e partecipazione democratica, promozione dell’inclusione e della diversità, nonché sul rafforzamento del senso di responsabilità verso la comunità e l’ambiente.

Le mobilità rappresenteranno occasioni fondamentali di scambio, confronto e formazione su temi cruciali per la cittadinanza europea del presente e del futuro. Durante questi incontri, i partecipanti rifletteranno sui modi per favorire la partecipazione civica e l’attivismo giovanile, promuoveranno pratiche orientate alla sostenibilità ambientale e vivranno esperienze concrete di volontariato e servizio alla comunità. Particolare attenzione sarà riservata all’inclusione attiva degli studenti provenienti da contesti svantaggiati, valorizzando le differenze culturali e sociali come risorsa preziosa per la crescita collettiva.

Il progetto si fonda su valori essenziali quali la democrazia, l’etica digitale, l’inclusione sociale e la cooperazione internazionale, principi fondamentali che guideranno ogni fase delle attività e che mirano a rafforzare nei giovani partecipanti un senso profondo di responsabilità e appartenenza alla comunità europea.

Le parole della Dirigente Timpano e della Prof. Oliva

“Questo riconoscimento conferma l’eccellenza del nostro istituto e la validità del percorso formativo che offriamo – dichiara la Dirigente Scolastica Timpano – Siamo fermamente convinti che la formazione internazionale sia cruciale per preparare i giovani a diventare cittadini responsabili, consapevoli e proattivi, capaci di affrontare le sfide globali con spirito critico e costruttivo”.

“Siamo orgogliosi di aver ottenuto un altro progetto Erasmus, un risultato che rafforza il nostro impegno a essere in prima linea nelle iniziative europee– afferma la Prof.ssa Ing. Dalila Oliva, Project Manager Erasmus+ – Con questo nuovo traguardo, il Chitti si conferma punto di riferimento per l’innovazione didattica e la progettazione europea in Calabria, continuando il proprio percorso verso una scuola sempre più aperta e protagonista a livello internazionale”.