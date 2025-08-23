Scuola Calcio AC Siderno, al via gli open day 2026-2026. Tutte le INFO

L'ASD Scuola Calcio AC Siderno annuncia le date degli open day delle varie categorie

Scuola Calcio AC Siderno open day
“Siamo felici di annunciare le date degli open day delle varie categorie: Esordienti 2013/14 martedì 9 settembre ore 14.30 presso Campo vecchio (Francesco Romeo); Pulcini 2015/16 mercoledì 10 settembre ore 15.30 presso Centro Sportivo Zagara; Primi Calci 2017/18 mercoledì 10 settembre ore 14.30 presso Centro Sportivo Zagara; Piccoli Amici 2019/20/21 venerdì 12 settembre ore 16.30 presso Centro Sportivo Zagara”.

“Vi aspettiamo per vivere insieme a tutti voi, una stagione di crescita umana e sportiva, dove un ambiente sereno, la disciplina e il divertimento saranno le basi per un futuro migliore per i bambini, che saranno il futuro della comunità in cui viviamo quotidianamente”. Così in una nota l’ASD Scuola Calcio AC Siderno.

