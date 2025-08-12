Scossa di terremoto a Reggio Calabria: epicentro tra Vito e Terreti | DATI E MAPPE

StrettoWeb

Una scossa di terremoto è stata registrata dai sismografi dell’INGV alle ore 13:34 di oggi, martedì 12 agosto, a Reggio Calabria. Il sisma ha avuto magnitudo 3.3 con epicentro sulle colline di Reggio Calabria e precisamente tra Vito e Terreti. Il terremoto ha avuto una profondità di 69km. Non si hanno notizie di danni a persone o cose.